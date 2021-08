Gerente do tráfico de drogas em favela da Zona Norte do Rio roda em motel

Policiais militares da UPP Andaraí e Prazeres, com a ajuda de agentes da 22ª DP e do Disque Denúncia, prenderam hoje (25) Thiago Eliseu Rianele Paiva, conhecido como Thiaguinho ou TH. Foragido da Justiça, ele é apontado como gerente do tráfico da localidade conhecida como Vila Miséria, no Morro da Mangueira, na Zona Norte do Rio.

O bandido foi preso após informação do Disque Denúncia, que dava conta de que ele estaria dentro de um motel, em Vila Isabel, também na Zona Norte. O traficante tinha um mandado de prisão preventiva em aberto por peculato e apropriação indevida.

O criminoso também era procurado pela polícia por ser considerado um dos maiores assaltantes das Lojas Americanas. Ele possui 11 anotações por associação para o tráfico de drogas, roubo e posse e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Ele foi encaminhado para uma unidade prisional.