Gerente do tráfico de drogas do Pavão-Pavãozinho é preso

PMs da UPP Pavão-Pavãozinho prenderam um suspeito apontado como um dos gerentes do tráfico de drogas da comunidade. Jeremias Hins Caetano, o Jerê, de 26 anos, foi capturado em casa, no interior da favela de Copacabana, na Zona Sul do Rio.

De acordo com a Polícia Militar, Jerê foi encontrado após o núcleo de inteligência da Coordenadoria de Polícia Pacificadora (CPP) receber denúncias sobre sua localização.Contra o traficante, havia um mandado de prisão preventiva em aberto desde agosto do ano passado por associação ao tráfico de drogas. Ele foi levado à 13ª (Copacabana), onde ficou preso.