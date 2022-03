Gerente de supermercado é fuzilado por criminosos na Baixada Fluminense

A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) investiga a morte de um homem dentro de um carro, por volta das 5h da manhã de segunda-feira (28), no bairro Doutor Laureano, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. A vítima, identificada como Evanildo Gomes da Silva, de 63 anos, que era gerente de supermercado, estava indo para o trabalho em Mesquita, também na Baixada, quando foi atacada.

Imagens de câmeras de segurança do local crime registraram o momento em que ele é abordado por um grupo de criminosos armados com fuzis, que utilizando um carro para fechar o veículo de Evanildo. Policiais militares do 15º BPM (Duque de Caxias) foram acionados para isolar a área. Agentes da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) realizaram perícia e analisam as imagens para esclarecer o homicídio.

Não foi o primeiro caso

O sobrinho da vítima, Paulo César Gomes da Silva, disse que o tio era trabalhar e não tinha inimigos. ”

“Totalmente do bem. Todo mundo adorava esse cara”, disse, acrescentando não foi o primeiro crime violento no bairro.

“Já houve um assalto a uma loja de peças que fica a uns 200 metros daqui. Na fuga, um senhor foi baleado. Há um mês, assaltaram e mataram um colega que mora aqui perto. Desta vez, infelizmente foi com o meu tio, saindo às 5h para trabalhar, como fazia todos os dias”. O crime é investigado pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF).