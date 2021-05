Gerente de casa de prostituição é presa por exploração de adolescentes

Uma operação para combater a prostituição infantil, realizada por agentes da 76ª DP (Niterói), no Centro da cidade da Região Metropolitana, prendeu em flagrante a gerente de uma casa de prostituição localizada na Rua Barão de Amazonas.

No local, os policiais encontraram duas adolescentes de 16 e 17 anos entre as mulheres que trabalhavam na boate. As menores, que são de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, estavam hospedadas com outras 15 mulheres. Elas estavam no local há três meses e moravam em condições de higiene consideradas precárias.

Alessandra Pereira dos Santos, conhecida como Leka, de 37 anos, era gerente da casa de prostituição e foi autuada em flagrante por favorecimento da prostituição ou outra forma de exploração sexual de vulnerável. A pena prevista para o crime é de 4 a 10 anos de reclusão.

Os policiais já investigavam as duas casas e descobriram que em uma delas seria realizada uma festa à fantasia. O evento contaria até com a presença de uma modelo, que já teve destaque em revistas masculinas.