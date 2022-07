Gerente de ‘boca de fumo’ é ´preso na Região Metropolitana do RJ

Policiais Militares do 7º BPM (São Gonçalo) prenderam nesta terça-feira (19) o foragido da Justiça e apontado como gerente geral do tráfico de drogas Rodrigo da Silva Rúbio, conhecido como “JR”, de 26 anos. A captura aconteceu na Rua 34, na comunidade do B13, no Jardim Catarina, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio.

Segundo a PM, após receberem a localização do criminoso através de informações passadas pelo Disque Denúncia (2253-1177), os agentes foram até a localidade e se depararam com criminosos traficando drogas. Quando foi dada ordem de parada, os bandidos efetuaram inúmeros disparos de arma de fogo contra os PMs. Após cerco tático, conseguiram capturá-lo em um terreno baldio. “JR” não ofereceu resistência no ato da prisão.

Com ele foram apreendidos uma pistola Taurus 100 calibre 40mm, um radiotransmissor e 168 pedras de crack, além de duas motocicletas produtos de roubo. Contra o bandido havia um mandado de prisão, expedido pela Vara de Execuções Penais (VEP), com pedido de recaptura, pelo fato de ter saído no benéfico da Visita Periódica ao Lar (VPL), em 2020, e não ter retornado à sua unidade prisional.

Confronto com policial

Ele foi preso em junho de 2016, em Guaxindiba, São Gonçalo, após roubo a um policial militar. Na ocasião, o criminoso foi baleado no ombro e nas costas. ‘JR’ foi condenado a 13 anos e 8 meses de reclusão pelo crime de latrocínio tentado. A ocorrência foi conduzida à 74ª DP (Alcântara). O preso foi encaminhado para uma unidade prisional, onde permanece à disposição da Justiça.