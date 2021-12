Gata é resgatado de uma altura de 15 metros no estádio do Maracanã

Ao escutar um miado intermitente, que já durava cerca de duas horas durante a madrugada deste domingo (5), a protetora Nirinha de Oliveira, foi procurar o gato. Acabou encontrando o bichano numa altura de aproximadamente 15 metros, no museu de vidro do estádio do Maracanã.

Ela fez contato com pelo menos mais duas protetoras que foram para o local. O Corpo de Bombeiros foi acionado por elas e compareceu ao lugar exato da ocorrência, mas infelizmente não puderam prosseguir com o resgate pois tratava-se de local inacessível com grande risco de queda do animal e precisava da viatura equipada com a escada magirus.

Segundo os bombeiros que estavam no maracanã, essa viatura só pode sair com autorização especial para ocorrências gravíssimas, como incêndio. Por isso o uso é feiro por prioridade.

Sem alternativa para retirar a gatinha de apenas um mês de onde estava, e uma queda seria fatal, as protetoras fizeram contato com o secretário estadual de Agricultura, Marcelo Queiroz, responsável pelas políticas públicas de proteção e bem estar-animal.

Acompanhou pessoalmente

Ao receber a notícia, o secretário foi pessoalmente para o estádio do Maracanã, por volta de 1h30 e fez contato com o comandante-geral do Corpo de Bombeiros, Leandro Monteiro, explicando a gravidade da situação.

O comandante imediatamente autorizou que uma equipe com a escada magirus fosse até o local resgatar o animal que já não estava mais miando. Com a chegada dos bombeiros, deu-se início a operação de resgate que durou cerca de cinco minutos, e a gatinha foi resgatada em total segurança, numa ação cirúrgica dos agentes, que foram aplaudidos por quem estava no local.

Agora, Frida aguarda um lar

As protetoras comemoraram o resgate. “Estamos aqui todos os dias, sol e chuva, alimentando esses gatinhos, e quando ouvi o miado, passei horas procurando, até que vi aquela coisinha pequena no alto do museu de vidro. Entramos em contato com o secretário Marcelo Queiroz que prontamente conseguiu com o Corpo de Bombeiros a escada magirus, e a Frida foi retirada de lá”, Nirinha conta aliviada.

O secretario ficou com a gata que recebeu o nome de Frida – pelas protetoras –, já passou pelo veterinário e está bem.

“A gatinha é super carinhosa e realmente a situação foi assustadora. Gostaria de agradecer ao comandante Leandro Monteiro e toda a corporação. A viatura com a escada magirus chegou no local rapidamente e Frida está fora de perigo. Precisamos agora de uma família disposta a adotá-la”, disse o secretário.