GAT troca tiros com traficantes, prende dois e apreende drogas e arma em comunidade de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense

Agentes do Grupamento de Ações Táticas (GAT) do 20º Batalhão de Polícia Militar (Mesquita) prenderam na quarta-feira (27) dois suspeitos de integrar o tráfico de drogas na comunidade Danon, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.

De acordo com informações da corporação, uma guarnição sob o comando do capitão Caldas e do sargento Michel realizava patrulhamento em um dos acessos à comunidade ocupada por uma facção criminosa quando foi atacada a tiros por um grupo de aproximadamente oito marginais.

Os agentes do GAT realizaram um cerco tático com o objetivo de preservar a integridade física dos moradores e conseguiram prender dois dos suspeitos. Com eles, foram apreendidos uma pistola calibre 9mm, dez munições do mesmo calibre e carregador, farto material entorpecente, além de radiotransmissores e uma moto utilizada pelos criminosos.