GAT põe milícia pra correr e apreende fuzis e metralhadora em Nova Iguaçu

Mais uma vez, o Grupamento de Ações Táticas (GAT), do 20º Batalhão de Polícia Militar (Mesquita) teve êxito na ação de enfrentamento aos criminosos. No último domingo (26), por volta do meio-dia, a guarnição, sob o comando do sargento Sabino, recebeu informações sobre a presença de milicianos fortemente armados na Estrada Grão Pará, na comunidade de mesmo nome em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.

De acordo com o capitão Caldas, comandante do GAT, quando os policiais preparavam a abordagem ao veículo, um HRV de cor azul, onde estavam os criminosos, o motorista acelerou para fugir enquanto os comparsas atiravam contra a guarnição. “Após cerco tático e intensa troca de tiros logramos êxito em apreender dois fuzis calibres 556 e uma metralhadora, alem de um radiotransmissor. As três armas estavam com a numeração raspada”, informou o oficial. O carro, que era roubado, também recuperado.

Bando consegue fugir

Os criminosos que circulavam armados pela comunidade conseguiram fugir ao cerco montado pelo GAT, mas a corporação, sob o comando o tenente-coronel Ângelo Barbosa, está atenta às denúncias sobre a a atuação de bandidos nas áreas cobertas pelo 20º BPM (Mesquita, Nilópolis e Nova Iguaçu).