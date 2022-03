GAT manda dois do tráfico de drogas para o saco preto em Nova Iguaçu

Mais uma vez, a força da Polícia Militar prevaleceu sobre o crime. No último domingo (6), uma operação do Grupamento de Ações Táticas (GAT) do 20º BPM (Mesquita) na comunidade Três Campos, em Nova Iguaçu, Baixada Fluminense, resultou na morte de dois traficantes e apreensão de armas e farto material entorpecente.

De acordo com o comandante da 4ª Cia Destacada de Marapicu, capitão Lúcio Caldas, por volta das 17h30, a guarnição sob o comando do sargento Michel realizava patrulhamento na Estrada da Palhada quando surpreendeu um grupo de criminosos armados em um dos acessos à favela.

“Eram cerca de 10 elementos da facção TCP (Terceiro Comando Puro) que começaram a efetuar disparos contra os policiais, que reagiram. Sem resistência para enfrentar os agentes, eles acabaram se dispersando. Durante buscas na região, dois dos bandidos foram encontrados baleados, cada um portando pistola”, relatou o oficial. Os suspeitos chegaram a ser socorridos, mas não resistiram aos ferimentos.

Restabelecer a segurança é prioridade do batalhão

Na ação, a guarnição apreendeu farto material entorpecente, como maconha e cocaína. Ainda segundo Caldas, que comanda o GAT, essa ação faz parte da Operação Asfixia, tônica do comandante da corporação, tenente-coronel Ângelo Barbosa, e tem como missão garantir a segurança dos moradores e minar a atuação dos criminosos.