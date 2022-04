GAT grampeia quatro em ação para combater o tráfico de drogas em Nova Iguaçu

Policiais militares do 20º Batalhão de Polícia Militar de Mesquita prenderam quatro suspeitos, no último domingo (3), em duas ações de combate ao tráfico de drogas em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Armas e entorpecentes também foram apreendidos.

De acordo com informações do capitão Caldas, comandante da 4ª Cia da corporação, uma guarnição do GAT (Grupamento de Ações Táticas), sob coordenação do sargento Michel, realizava incursão em um dos acessos à comunidade Três Campos quando surpreendeu um suspeito traficando drogas.

Com ele, os agentes apreenderam uma pistola Taurus calibre 40 mm, com carregador e três munições, além de uma granada, três radiostransmissores e farto material entorpecente.

Incursão no Nova Era

Em outra ação, desta vez em um dos acessos ao Jardim Nova Era, os PMs conseguiram prender mais três suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas na região. Com os criminosos, foram apreendidos um revólver e farto material entorpecente.