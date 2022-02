GAT do batalhão de Mesquita prende traficante no Cebinho

A Operação Asfixia desencadeada pelo 20º Batalhão de Polícia Militar (Mesquita) contra o crime, principalmente o tráfico de drogas realizou mais uma ação bem sucedida na tarde de ontem. Um bandido foi preso e grande quantidade de drogas apreendidas.

De acordo com o comandante do GAT (Grupamento de Ações Táticas), capitão Caldas, a guarnição estava em patrulhamento na Avenida Coelho da Rocha, em dos acessos da comunidade Cebinho, em Mesquita, quando m surpreendeu o suspeito, de 38 anos, com uma sacola onde continha 608 pinos de

cocaína; 620 trouxinhas de maconha, 182 pedras de crack, uma pistola Glock calibre 9 mm, além de carregador e munições do mesmo calibre e três rádios transmissores.

Segundo informações da corporação, o criminoso, que integra a facção Comando Vermelho, possui cinco passagens por roubo. O preso e o material apreendido foram encaminhados para a central de flagrantes da 54ª Delegacia de Polícia (Belford Roxo).