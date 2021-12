GAT do batalhão da PM de Mesquita não dá trégua aos criminosos na Baixada

Como a missão de não permitir que o mal impere, o 20º Batalhão de Polícia Militar (Mesquita) tem intensificado cada vez mais as incursões em áreas que sofrem com a atuação do tráfico e transformado a vida dos criminosos em um inferno.

Incansáveis em cumprir a determinação do comandante da corporação, tenente-coronel Ângelo, de asfixiar o tráfico, os guerreiros do Grupamento de Ações Táticas (GAT), sob o comando do capitão Caldas, prenderam dois criminosos e apreenderam farta quantidade de entorpecentes, entre maconha, cocaína e loló, na comunidade Buraco do Boi, localizada entre os bairros Botafogo e Ambaí, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.

Marca da corporação

Segundo a PM, um dos homens presos pela equipe do sargento Michel, na última terça-feira (30), possui uma ficha extensa na polícia. Em outra ação para combater a atuação dos traficantes, o GAT retirou diversas barricadas montadas pelos bandidos no Buraco do Boi.

Os obstáculos, além de ser estratégico para atrapalhar a ação da polícia, impedem que os moradores tenham acesso a serviços essenciais, como a coleta de lixo e de caminhões de entrega. “Devolvemos aos moradores o direito de ir e vir. Sabemos que moradores de áreas onde esses criminosos atuam vivem sob o medo. Ainda assim, muitos agradecem pela ação da polícia. E essa tem sido a principal marca do novo comando do 20º BPM (Mesquita): asfixiar o tráfico e devolver a sensação de segurança aos moradores”, disse o capitão Caldas.

Três presos no Engenho Pequeno

Ainda na terça-feira, uma equipe do GAT realizou uma incursão no bairro Engenho Pequeno, em Nova Iguaçu. Na ação, três suspeitos acabaram presos e uma pistola foi apreendida.

No final da manhã da última quarta-feira, após receberem denúncia da Sala de Operações (Seop) sobre a presença de homens armados, os policiais voltaram ao local e surpreenderam um grupo de oito criminosos armados na Rua Samuel Dias, que atiraram contra a guarnição. Houve confronto e um dos marginais, um adolescente de 17 anos, acabou baleado no braço. Ele foi socorrido para o Hospital Geral de Nova Iguaçu (Hospital da Posse), onde está custodiado. Com ele, os policiais apreenderam uma pistola calibre 45 mm com quatro munições intactas.

O menor possui diversas anotações criminais e tinha um mandado de busca e apreensão pendente. O registro de ocorrência foi realizado na 52ª DP (Nova Iguaçu).