GAT do 20º BPM ‘limpa’ boca de fumo’ em Nova Iguaçu

Policiais do Grupamento de Ações Táticas (GAT) do 20º Batalhão de Polícia Militar (Mesquita) prenderam cinco suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas na comunidade Três Campos, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, na última terça-feira (4).

De acordo com o comando da corporação, os policiais estavam em patrulhamento na região de Rosa dos Ventos quando se depararam com um marginal que portava um radiotransmissor na frequência do tráfico local. Um segundo suspeito foi flagrado com uma mochila contendo carregadores, munições e mais seis radiotransmissores.

Após realizar buscas, os PMs surpreenderam outros três comparsas e apreenderam uma pistola calibre 9

mm. Os presos e o material foram encaminhados para a central de flagrantes da 52ª DP (Nova Iguaçu), onde a ocorrência foi registrada.