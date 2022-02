GAT agarra ‘verme’ do tráfico em boca de fumo de Mesquita

Um suspeito de integrar o tráfico de drogas na comunidade Sebinho, em Mesquita, na Baixada Fluminense, foi preso com arma e entorpecentes, na manhã de ontem, por policiais do 20º Batalhão de Polícia Militar (Mesquita).

De acordo com o comando do Grupamento de Ações Táticas (GAT), uma guarnição avistou um grupo de criminosos traficando drogas em um dos acessos à comunidade. Os agentes realizaram um cerco tático e conseguiram prender um dos marginais. Com ele, os PMs apreenderam uma pistola e uma mochila recheada de entorpecentes. A guarnição não especificou o tipo de droga encontrada. A ocorrência foi registrada na central de flagrantes da 54ª DP (Belford Roxo).

Segundo o capitão Caldas, comandante do GAT, a ação faz parte da Operação Asfixia, desencadeada pelo comandante da corporação, tenente-coronel Ângelo Barbosa, com o objetivo de minar a atuação de traficantes de drogas na Baixada Fluminense. “Estamos trabalhando arduamente para não dar sossego aos criminosos e restabelecer a paz nas comunidades”, disse Caldas.