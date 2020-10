Garoto de programa é preso na Baixada por roubar e esfaquear comissão de bordo francês

Delegacia Especial de Atendimento ao Turismo (DEAT) prendeu, no último sábado, um garoto de programa suspeito de ter esfaqueado um comissário de bordo francês em Ipanema. Maurício Aparecido Vieira Alcântara, de 42 anos, foi capturado em São João de Meriti.

A titular da especializada, delegada Patrícia Lemany, informou que Claude Arnaud Franck Lahanque, 56, foi golpeado pelo menos cinco vezes no apartamento que alugou no bairro da Zona Sul do Rio, na noite da última segunda-feira. Ele foi atingido no peito, no pescoço e na nuca e chegou a ficar em estado grave.

Desde então, a vítima está internada no Hospital Miguel Couto, na Gávea. A Secretaria Municipal de Saúde informou que ele passou por cirurgias na unidade e atualmente está estável. O estrangeiro trabalha em uma rota da Air France que passa pelo Rio e pretendia ficar na capital fluminense por cerca de 15 dias.

Encontro pelo aplicativo

Segundo informações, os dois se conheceram em um aplicativo de relacionamento voltado para o público LGBTQIA+. De férias no Rio desde o último dia 8, o comissário da Air France resolveu convidar o garoto de programa para o seu endereço.

À polícia, o criminoso alegou que em um determinado momento da relação com o francês exigiu o pagamento do serviço. Ele disse que o francês teria se recusado a pagá-lo e começado a agredi-lo, quando ficou desnorteado e o esfaqueou.

“Ele é extremamente violento e levou a faca para o programa. Quando chegamos no endereço, estava tudo bastante ensanguentado”, conta a delegada, dizendo que a faca foi encontrada no local do crime.

Maurício foi identificado através de impressões digitais que foram encontradas no apartamento e por imagens de câmeras de segurança do edifício. A prisão temporária dele foi decretada pela Justiça.

Os policiais encontraram Maurício em um endereço para onde ele tinha acabado de se mudar, na última sexta-feira. Preso, ele vai responder por tentativa de latrocínio (roubo seguido de morte). O suspeito já tem outras três passagens pela polícia por roubo e lesão corporal também com uso de faca.