Garoto artilheiro do Nova Iguaçu desembarca na Gávea

Foto: Bernardo Gleizer

O Nova Iguaçu Futebol Clube segue revelando novos valores. Nesta semana, mais um fruto da base laranja foi para um grande clube do futebol brasileiro; Weverton, de 16 anos, artilheiro da equipe no Campeonato Carioca Sub-17, com sete gols, se apresentou ao Flamengo e já está incorporado ao novo clube, no Ninho do Urubu.

LEIA ESSA MATÉRIA COMPLETA NA EDIÇÃO DESTA QUARTA (11) OU NA VERSÃO ONLINE EXCLUSIVA PARA ASSINANTES.