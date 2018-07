Garotinho na corda bamba. PGR pede julgamento de recurso antes da eleição

Foto: Reprodução

A procuradora-geral da República, Raquel Dodge, pediu ao STF (Supremo Tribunal Federal) que julgue recurso contra o ex-deputado federal Anthony Garotinho antes da eleição de 2018. O político é pré-candidato ao governo do Rio pelo PRP. O ex-governador foi condenado a 9 anos e 11 meses de prisão por corrupção eleitoral por envolvimento em esquema de troca de votos envolvendo o programa social Cheque Cidadão, na eleição municipal de 2016 do Rio. A defesa de Garotinho pediu a suspeição do promotor de Justiça responsável pelo caso durante a fase de apuração policial.

