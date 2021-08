Ganso completa 100 jogos pelo Fluminense

Contratação mais badalada do Fluminense dos últimos tempos, Paulo Henrique Ganso completou 100 jogos com a camisa tricolor na última terça-feira, ao entrar nos minutos finais da vitória por 1 a 0 sobre o Cerro Porteño, do Paraguai, no Maracanã, pelas oitavas de final da Copa Libertadores. O meia de 31 anos se tornou o quarto jogador do atual elenco a alcançar a marca depois de Fred, Nino e Nenê.

– Queria agradecer a Deus e ao Fluminense pela oportunidade de poder fazer 100 jogos. De presente tivemos uma grande vitória na nossa classificação para as quartas de final da Libertadores. Saudações tricolores! Vamos, Fluzão – comemorou Ganso, que tem recusado pedidos de entrevistas, em declaração dada ao site oficial do clube.

Há dois anos e meio nas Laranjeiras (metade do tempo de seu contrato, que vai até o fim de 2023), o camisa 10 ainda não correspondeu às expectativas da torcida e desde a temporada passada vem sendo reserva do time. Mas continua sendo bastante utilizado e ano passado foi o segundo jogador mais acionado do banco, só atrás de Caio Paulista.

Em 100 jogos, Ganso acumula nove gols e cinco assistências no Fluminense. Se ainda não brilhou intensamente com a camisa tricolor, o camisa 10 viveu euforia inicial, lampejos e polêmicas em suas partidas mais marcantes pelo clube.