Gabriel Detoni: “Tempo ao Tempo”

Surgindo como nova aposta do samba e pagode da nova geração, Gabriel Detoni grava seu primeiro Dvd com participações do cenário nacional como Xande de Pilares, Grupo Revelação, Cantor Diney e Swing e Simpatia.

“O nome do projeto é Tempo ao Tempo, porque tudo na minha vida teve seu tempo certo de acontecer”, explica o cantor.

Com apenas 21 anos, Gabriel é natural de Miracema, interior do Rio de Janeiro, e veio para a capital em busca do seu sonho, que é viver da música. Com os empresários Artur Luis (Grupo Revelação) e Luan Carlos, sua carreira vem crescendo a cada dia.