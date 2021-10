Gabinete Itinerante do deputado Valdecy da Saúde chega ao Centro de São João de Meriti

Pela terceira semana consecutiva o Gabinete Itinerante do deputado estadual Valdecy da Saúde ouviu moradores do município de São João de Meriti, na Baixada Fluminense. Na última sexta-feira, o parlamentar esteve no Morro Santa Helena, que fica no Centro, onde atendeu 116 pessoas.

No local, os meritienses puderam expor as necessidades do bairro diretamente ao deputado e saber das atuações do parlamentar na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro – Alerj. Desta forma, a ação visa entender as demandas e apresentar os resultados que Valdecy já teve junto à Alerj para melhorar a vida dos cidadãos.

“Esta é uma ação de proximidade. O objetivo aqui é dar voz aos moradores, que por vezes não conseguem ser ouvidos ou mesmo não conseguem ir até a Alerj para exercer sua cidadania. Estou aqui não apenas pela minha obrigação de parlamentar, mas pelo amor e carinho que tenho por cada meritiense”, disse Valdecy.

Nas últimas duas sextas-feiras, o Gabinete Itinerante esteve no Parque Araruama e no Jardim Metrópole, ambos em Meriti, e atenderam centenas de pessoas. A ação deve continuar na cidade na próxima semana para atender moradores de outros bairros. O local e o horário serão divulgados pela assessoria do deputado em breve.