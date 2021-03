Gabinete itinerante de vereador percorre bairros de Mesquita e ouve população

O vereador Roberto Emídio (Progressistas) levou o seu gabinete para as ruas de Mesquita.

Na ação, realizada no último domingo, no bairro Banco de Areia, o parlamentar ouviu lideranças e moradores da região que apresentaram suas demandas, que a partir de então passam a a ser acompanhadas pelo Legislativo. Iniciado em 2021, o projeto será levado a todos os bairros da cidade.

Segundo Emídio, houve a preocupação de manter o contato direto com a população, através do Gabinete Itinerante. “O nosso gabinete tem recebido telefonemas, mensagens por Whatsapp e redes sociais. Mas é importante manter o contato direto, que tem sido muito produtivo”, diz.

De acordo com o parlamentar, em meio à pandemia, é preciso seguir todos os protocolos sanitários para evitar a contaminação pela Covid-19, como distanciamento, máscara e álcool em gel.

Saúde

As demandas da área da saúde, com pedido de médicos para atendimento no bairro, foram as mais constantes nesta edição do GI. “Mas todas as necessidades já foram encaminhadas ao secretário de Saúde, Emerson Trindade da Costa, que está dando a maior atenção à população”, finaliza o vereador.