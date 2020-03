Gabinete de Crise abre vagas para profissionais de saúde voluntários

Edição: Jota Carvalho / HORA H

Inscrições: www.voluntarioscoronavirus.rj.gov.br

Em ação conjunta do Gabinete de Crise de Enfrentamento do Coronavírus, a Secretaria de Estado de Saúde (SES) abre vagas para candidatura de profissionais de saúde como voluntários na assistência de pacientes com o Novo Coronavírus. A partir de desta quarta-feira (18/03), médicos, profissionais e estudantes da área da saúde poderão se inscrever em site da SES desenvolvido em parceria com o Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado (Proderj). Os voluntários reforçarão as equipes das unidades de atendimento em todo o estado.

Para o secretário de Estado de Saúde, Edmar Santos, o apoio dos voluntários será fundamental no momento delicado que a saúde pública do Rio de Janeiro enfrenta.

– Estamos passando por um momento de exceção. Nenhum sistema de saúde no mundo está preparado para o aumento expressivo da demanda por atendimento de emergência como estamos vendo. Por isso estamos convidando os profissionais de saúde que não integram nosso quadro de funcionários para que possam se juntar a nós para combatermos a nova doença. A solidariedade fará a diferença para salvarmos vidas – declarou o secretário Edmar.

Para se inscrever, os voluntários devem preencher seus dados no site www.voluntarioscoronavirus.rj.gov.br. É importante o cadastro correto do telefone e e-mail, pois serão os canais pelos quais a SES entrará em contato com os candidatos.