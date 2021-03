Gabigol e MC Gui são detidos em cassino clandestino em São Paulo

SÃO PAULO – O atacante do Flamengo, Gabriel Barbosa, conhecido como Gabigol, e o cantor MC Gui foram detidos na madrugada de ontem um cassino de luxo clandestino instalado em bairro nobre da Zona Sul de São Paulo. Os dois e outras 200 pessoas foram levadas para a delegacia. Todos participavam do evento no prédio situado na rua Alvorada, na Vila Olímpia.

Após uma denúncia anônima feita à prefeitura de São Paulo, agentes chegaram ao endereço e acab aram com a jogatina. Vale lembrar que jogos de azar, aqueles que dependem exclusivamente da sorte do participante, são proibidos no Brasil.

Segundo a polícia, o jogador foi encontrado escondido embaixo de uma mesa do cassino. Além disso, a maioria dos participantes do evento estavam sem máscara de proteção contra o novo coronavírus no momento que a ação aconteceu. Além de bebidas alcoólicas, o local também tinha buffet com diversas comidas e comercializava cigarros.

As celebridades e todos os outros participantes assinaram um termo circunstanciado, comprometendo-se a prestar esclarecimentos depois, e liberados em seguida. O caso deve ser investigado pelo Departamento de Polícia de Proteção à Cidadania (DPPC) da Polícia Civil.