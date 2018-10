Fuzis apreendidos pela PF em aeroporto iam ser entregues no Complexo do Alemão

A carga de 11 fuzis apreendida, nesta semana, no Aeroporto Santos Dumont, no Centro do Rio, seria levada para o Complexo do Alemão, na Zona Norte da cidade, segundo a Polícia Federal.

“A nota estava em nome de um homem que tinha como endereço o bairro de Inhaúma. Em depoimento, ele admitiu que levaria a droga para a favela”, afirmou o delegado André Santana, da Delegacia de Repressão à Entorpecentes da PF no Rio.

O delegado contou que o rapaz receberia R$ 100 para levar o carregamento até a comunidade. Os fuzis foram enviados de Cascavel, no Paraná, no interior de uma fritadeira. Além das armas, a polícia também encontrou dois tabletes de cocaína no meio da carga.

Os agentes da PF foram até o setor de cargas com um cão farejadores e acompanhados de fiscais da Receita Federal. No local, o cão descobriu o arsenal e a droga.

Entre as armas, estão nove fuzis do tipo AR-15, de calibre 556, e dois de calibre 762, sendo um AK-47 e outro Fuzil Automático Leve (FAL).

Os agentes fecharam a caixa e aguardaram o destinatário da mercadoria retirá-la no aeroporto. Ele foi preso em flagrante.

O homem, que não teve o nome divulgado, foi autuado pela PF por posse de armas e tráfico de drogas. Ele foi preso e levado para o presídio de Benfica, na Zona Norte do Rio, onde passará por audiência de custódia para determinar se fica no sistema penitenciário do estado.

Segundo o delegado André Santana, já havia um monitoramento aéreo e marítimo para verificar a passagem de armas por aeroportos e portos vindas do Paraná. A Polícia Federal agora investiga o remetente e os destinatários, e se a arma pode ter vindo do Paraguai.