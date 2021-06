Fuzileiros Navais realizam desinfecção contra Covid na sede da Fundec

Militares da Base de Fuzileiros Navais do Rio Meriti realizaram uma desinfecção geral na sede administrativa da Fundec, com o objetivo de prevenir a contaminação de Covid-19 entre os funcionários que atuam no local.

“O combate ao coronavírus ainda não acabou e precisamos estar sempre alertas, seguindo todas as medidas de prevenção, como uso de máscara, higienização das mãos, além de evitar ao máximo aglomeração. Então a execução desse trabalho realizado pelos fuzileiros se soma a série de providências que a Prefeitura de Duque de Caxias vem tomando para preservar a saúde de funcionários e servidores municipais”, reiterou Eduardo Moreira, secretário municipal de ciência e

tecnologia.

A ação foi prevista durante o encontro entre Moreira, o presidente da Fundec, Jonas Santana, e a diretoria da Fundação com a primeira Comandante e coordenadora do Projeto Forças no Esporte (PROFESP), Luana Barros, e o Capitão de mar e guerra e comandante da base de fuzileiros,

Dagoberto Ferreira, em maio.

O responsável pela ação, o Segundo Tenente Fuzileiro Naval, Marcos Pedro Nunes da Silva, contou que o objetivo da base é realizar essa operação em todos os 27 centros de ensino da Fundação.

“Além dos funcionários da sede, o processo ocorrerá em outros polos da Fundec, especialmente porque recebem alunos e professores e têm um fluxo maior de pessoas, uma vez que se trata de um inimigo invisível e que, em alguns casos, pode ser letal”, concluiu o segundo tenente.