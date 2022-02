A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) está investigando o assassinato de um homem identificado inicialmente como “Ximine”, ocorrido na última quarta-feira (16), em Realengo, na Zona Oeste do Rio. Ele foi executado com mais de 30 tiros na Rua Alfredo do Vale Cabral, próximo ao campo do Piriquito.

O barulho da sequência de tiros causou pânico entre os moradores. A Polícia Militar foi acionada e isolou a cena do crime.