Futsal Sub-20: Vasco/Belford Roxo estreia com goleada sobre a Lusa Carioca

Jota Carvalho

A parceria Vasco/Belford Roxo começou bem sua caminhada no Campeonato Estadual de Futsal Sub-20. Jogando no último domingo (04/10), no Complexo Miécimo da Silva, os belforroxenses/vascaínos golearam a Portuguesa Carioca por 4 x 1. O ala esquerdo Igor Xuxu foi o destaque, com dois gols e uma assistência. A competição da Federação de Futebol de Salão do Estado do Rio de Janeiro (FFSERJ) seguiu todos os protocolos de segurança como forma de prevenção à Covid-19, com materiais de segurança e higiene para os presentes no complexo. Não houve torcida na partida.

“Primeiramente agradecer a Deus por ter feito esses gols, pela excelente estreia da equipe. Em minha opinião, acho que jogamos muito bem contra a forte Portuguesa. E agora temos que continuar com os treinamentos para fazer um belo campeonato”, disse ao site da FFSERJ, Igor Xuxu.

O treinador Fábio Costa destacou a força de todo o elenco do Vasco/Belford Roxo. “Achei a performance da equipe muito boa para o primeiro jogo depois desse longo período de pandemia. A estreia foi muito proveitosa, muitas coisas a melhorar, mas estou satisfeito com o que vi”, concluiu o treinador. O secretário municipal de Esporte e Lazer, Andrew Renato, o Renatinho, também marcou presença no Miécimo da Silva. O próximo jogo do Sub-20 será contra o Celecau/IBC, no dia 18/10, na Vila Olímpica de Duque de Caxias.

O Vasco/Belford Roxo Adulto estreará na competição no próximo sábado (10/10), às 15h, contra o Madureira/Celso Lisboa, na Vila Olímpica de Caxias.