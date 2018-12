 Futebol Feminino:  Duque de Caxias herda conquistas do Cepe-Caxias e se torna tetra estadual

Jota Carvalho

O Duque de Caxias agora é tetracampeão do Estadual de Futebol Feminino do Rio. Além do título de 2011, o Tricolor da Baixada herdou as conquistas do Cepe-Caxias de 2005 a 2007 e entrou na galeria dos maiores campeões da modalidade no Rio de Janeiro. Além destes troféus, todos os resultados conquistados pela antiga parceira no futebol feminino foram incorporados ao Duque. Treinador em todas essas conquistas e atual auxiliar técnico e supervisor, Edson Galdino foi um dos responsáveis por essa parceria e por manter a equipe em atividade em todos esses anos. Ele comentou mais essa conquista.

“O Duque de Caxias foi e continua sendo essencial na visibilidade do futebol feminino, não só no Rio de Janeiro, mas como no Brasil. Desde a fundação do clube, em 2005, tínhamos essa parceria e conquistamos diversos campeonatos, alguns até fora do estado. O maior título foi, com certeza, a Copa do Brasil, que nos levou a Libertadores. Essa oficialização dos resultados é uma forma de gratidão pela parceria que tivemos e que vamos continuar pelos próximos anos”, explicou.

A partir de agora, todos os resultados obtidos pelo Cepe-Caxias no período da parceria, de 2005 a 2009, estão incorporados ao Duque de Caxias Futebol Clube.