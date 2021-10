FURANDO A REDE: Comendador Teles é campeão da Champions Magé

Em jogão realizado no estádio Mané Garrincha, em Pau Grande, Comendador Teles e Força e União se enfrentaram pela final do Baixada Champions League Magé.

Debaixo de muita chuva, as duas equipes apresentaram um futebol aguerrido e de muita movimentação com jogadas de muito perigo para os dois goleiros.

No entanto, apesar das grandes chances criadas, o placar foi apertado: Comendador Teles 2 x 1 Força e União. Tiziu marcou os gols do Comendador enquanto que Douglas descontou para o Força.

Após o apito final veio a festa dos campeões. A organização da competição junto a Prefeitura de Magé e Secretaria de Esportes realizaram um grande evento.

-Esse foi o Campeonato mais complicado por uma série de fatores desde o início até a último dia.

Mais enfim, fechamos como sempre, com excelência, e com uma linda festa debaixo de muita chuva.

Festa essa que começou no dia 28 de maio , com 20 equipes recebendo os uniformes , com o patrocínio Master da Prefeitura de Magé.

E a bola rolou em 102 partidas pela cidade , que abraçou a competição de uma forma magnífica , atingimos 18 mil usuários em nosso aplicativo de informações … Algo inédito no futebol da cidade.

A cidade descobriu uma nova força no futebol , com a Champions Magé , sendo consolidada o torneio de maior visualização em redes sociais na cidade. Disse André, da SportGol, organizador do evento.