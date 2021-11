Funkeiro é morto com tiros na cabeça ao tentar separar briga em Duque de Caxias 

O cantor de funk Jonathan Gomes de Araújo, o MC Jotinha, foi morto com três tiros na madrugada desta terça-feira (16) depois de tentar separar uma briga em um bar em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. O rapaz estava saindo do local quando foi alvejado na frente do pai, Jones de Araújo.

MC Jotinha começou a cantar aos 4 anos e teve grandes sucessos no funk antes de morrer aos 17

“Ele estava no forró e eu fui lá chamar ele para casa. Ele me abraçou, disse que me amava e que ia ficar comigo até o último dia da vida dele. Foi quando começou a confusão ao nosso lado, com amigos dele, e ele foi separar”, contou o pai do MC ao g1.

“Eu fiquei cego com meu filho cheio de sangue na cabeça. Quando eu fui pra cima de quem atirou, ele apontou a arma para atirar também, mas seguraram ele”, completou. Segundo Jones, o filho cantava desde os 4 anos de idade. A música mais conhecida do MC Jotinha é “Poxa Vida Hein Uol”, junto com MC Roba Cena. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF).

Pai diz que só vai sossegar quando assassino estiver preso

O homem responsável pelos disparos que mataram MC Jotinha era foragido da Justiça. Segundo Jones Gomes de Araújo, de 38, pai do MC, o assassino já responderia pela execução de um vereador em um estado da Região Nordeste. Jones presenciou a morte do filho e reconheceu informalmente o suspeito por uma foto de um cartaz, divulgado na Internet, na época do assassinato do parlamentar.

A informação vai ser investigada pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) , que por enquanto, não divulgou o nome do suspeito. Ele fugiu após cometer o crime. Jones também já foi ouvido pela especializada. O que se sabe até agora é que o assassino e a vítima se conheciam.

“Com a pandemia os shows deram uma parada. Eu e meu filho voltamos para o Rio e fomos tomar conta de um sitio. O rapaz que atirou no Jonathan também trabalhava tomando conta de um sítio na região. Ele passava pela gente e dava bom dia, mas não tinha intimidade. Me contaram que ele já era procurado pela morte de um vereador. Fui conferir na internet e vi que a foto era dele (assassino) mesmo. Quero Justiça. Vou lutar até o último dia da minha vida pelo meu filho. Eu não vou sossegar enquanto não colocar quem matou me filho atrás das grades. Eu e minha família estamos sofrendo muito”, disse Jones Araújo.

O pai do cantor contou ter tido um aperto no coração, no fim da noite de segunda-feira, e que por isso, resolveu buscar o filho. Jotinha havia usado um cavalo para ir em um bar, onde ocorria um forró. Já era madrugada de terça-feira, quando Jones foi recebido, no local, com um abraço pelo filho.

Pouco depois, houve uma briga entre conhecidos do MC e o cantor apartou o conflito. Quando já estava indo pegar o cavalo para ir embora, Jonathan foi atingido pelo primeiro disparo de revólver. Com a vítima caída no chão, o assassino ainda se aproximou e atirou mais duas vezes na cabeça do cantor.

“Me bateu um aperto o coração. Então, resolvi ir lá buscar o Jotinha. Quando ele me olhou, veio correndo. Me abraçou e falou que me amava e que queria viver comigo até o último dia de vida. De repente, dois conhecidos dele começaram a discutir. Meu filho os abraçou e tirou um para direita e outra para esquerda. Este último não aceitou e deu um empurrão no braço do Jonathan, que também empurrou o peito dele e disse que não queria confusão. Meu filho resolveu que era melhor ir embora e me chamou para ir com ele. Estava me despedindo de uns conhecidos e escutei o primeiro disparo. Quando olhei, já vi meu filho caído no chão ( do lado de fora do bar) perto do cavalo. Gritei que estavam matando o Jonathan e pedi ajuda. Corri para fora do forró e nisso o atirador fez outro disparo na cabeça do Jotinha. Ainda se abaixou e deu um terceiro tiro, bem de perto, também na cabeça do meu filho. Tive reação de ir para cima do assassino e aí ele apontou a arma para mim. Só não morri também porque outras pessoas entraram no meio”, disse Jones Araújo.

O corpo do cantor foi sepultado na última quarta-feira (17) no Cemitério do Pilar, em Duque de Caxias. Descrito por parentes como um rapaz tranquilo e de bom coração, Jonathan estava com uma viagem marcada para São Paulo, na próxima segunda-feira. Segundo Jones Araújo, seu filho iria ter um encontro com representantes da produtora Master Gold, de quem era contratado, para iniciar uma turnê de shows que teria início em Brasília e que se estenderia ainda por cidades vizinhas. Em nota, a produtora Master Gold lamentou a morte do artista e disse estar de luto junto com a família do MC Jotinha.

Começou a cantar aos 4 anos de idade

Com mais de 4,8 mil seguidores no instagram, Jotinha começou a carreira aos 4 anos. Ao subir no palco em companhia do pai, que era DJ, o menino foi descoberto e acabou gravando o sucesso ” Poxa vida Hein, uol”, em parceria com MC Roba Cena. Ele também chegou a ter carreira interrompida por determinação do Juizado de Infância e Adolescência, mas aos 10 anos, sua família conseguiu autorização da justiça para que os shows continuassem.

Em sua última postagem, o artista promoveu a música “Kika uma vez, kika de novo”. Segundo sua família, com o início da pandemia , o MC voltou teve os shows interrompidos e passou a trabalhar como caseiro em um sítio. De acordo com Jones Araújo o sonho do filho era o de comprar uma casa para os pais e de poder dar uma vida melhor para os avós, na Baixada Fluminense.