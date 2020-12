Fundação de Desenvolvimento Social de Belford Roxo lança Programa Saúde em Foco

Programa objetiva fazer acompanhamento nutricional para adultos e idosos com doenças crônicas

A Fundação de Desenvolvimento Social de Belford Roxo (Funbel) irá iniciar no próximo dia 14 de dezembro o programa Saúde em Foco. O projeto trata-se de um acompanhamento nutricional específico para adultos e idosos com doenças crônicas. O objetivo é incentivar a reeducação alimentar e fornecer melhor qualidade de vida.

A idéia surgiu da presidente da Funbel, Clarice Santos, que viu a necessidade de um atendimento direcionado a esses pacientes. “Desde o início da gestão eu tenho vontade de implantar esse serviço. Geralmente, as pessoas com doenças crônicas não têm prioridade ao solicitar um tratamento nutricional, Então me surgiu essa ideia de realizar esse tratamento específico. Eu acredito que a nutrição, por trabalhar na área da saúde, tende a melhorar o quadro clínico de modo geral. Eles não vão deixar de ter a doença, mas estarão tratando e acompanhando”, afirmou Clarice.

Hora de se alimentar

A nutricionista Luciana de Oliveira, que realizará os atendimentos, enfatizou a importância da escolha na hora de se alimentar. “A alimentação é muito importante na vida dessas pessoas, ela melhora tudo. A pessoa aprendendo e sabendo fazer as escolhas certas, ela vai conseguindo controlar. Eles não entendem que uma coisinha que fazem no dia-a-dia influencia bastante num todo. Então, nós iremos trabalhar isso, os educando e ensinando a fazerem as escolhas certas”, enfatizou a Doutora.

Para agendar a consulta é necessário informar o nome, data de nascimento, a patologia clínica e ter um encaminhamento médico pelo Sistema Único de Saúde (SUS). O agendamento será realizado via telefone ou Whatsapp, de segunda a sexta-feira, das 8 horas às 17 horas. Os telefones são 26622393 e 27614264 (Whatsapp).

Reportagem: Secretaria de Comunicação Social da Prefeitura de Belford Roxo.