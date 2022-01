Funcionário é baleado e morto no pátio da prefeitura de Itatiaia

Um servidor público, de 31 anos, foi assassinado a tiros na manhã de hoje (20), no pátio da prefeitura de Itatiaia (RJ), no Centro. A vítima foi identificada como Leonardo Francisco dos Santos, de 31 anos. O

funcionário foi alvejado enquanto estacionava o carro para iniciar o dia de trabalho.

Equipes da Polícia Militar estiveram no local e conversaram com testemunhas que disseram ter visto um homem atirar contra Leonardo.

Após ser baleado, o homem chegou a correr, pulou o muro dos fundos da prefeitura, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na calçada.

A vítima trabalhava como assistente operacional da Secretaria de

Obras há pelo menos três anos.

Além da PM, peritos Polícia Civil foram acionados para o local do crime, que foi isolado até a chegada do rabecão. Perto do carro do servidor, foram encontrados oito cartuchos de balas vazios. A polícia já identificou um possível suspeito e está realizando buscas para tentar localizá-lo.