Funbel terá intérprete de libras para comunidade surda e aplicará cursos

Visando democratizar o acesso de todas as pessoas aos serviços públicos, a Fundação de Desenvolvimento Social de Belford Roxo (Funbel) inicia na segunda-feira (03-08) o atendimento com um intérprete de Língua Brasileira de Sinais (Libras) para a comunidade surda. Além disso, a instituição inicia, no dia 10, um curso de libras para funcionários da Prefeitura de Belford Roxo, que no seu dia a dia encontram dificuldade no atendimento aos surdos.

A presidente da Funbel, Clarice Santos destacou que o atendimento à comunidade surda com intérprete será todas as segundas e quartas-feiras, de 8h ao 12h: “Buscamos sempre humanizar o atendimento para que as pessoas sintam-se bem. Creio que o intérprete é fundamental”, destacou a presidente, enfatizando que o atendimento à comunidade surda terá pedagogo, psicólogo e assistente social. “Nesse primeiro momento os cursos irão preparar os funcionários e em breve abriremos vagas para a população também”, argumentou Clarice Santos, destacando que o prefeito Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho, solicitou a implantação do curso para facilitar o atendimento dos surdos nas repartições públicas municipais.

A Funbel oferece os seguintes serviços: psicólogo, orientação jurídica, pedagogo, assistente social, isenções cartoriais, emissão de documentos como carteira de identidade e CPF, entre outros.

A Funbel fica na Rua Adélia Sarruf, 39, bairro Areia Branca. Informações podem ser obtidas pelos telefones 2761-4264 (whatsapp), 2662-2393 e 2262-0012. Ou através do facebook /FUNBELOFICIAL e do instagram @FUNBELOFICIAL.

Reportagem: Secretaria de Comunicação Social da Prefeitura de Belford Roxo