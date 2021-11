Funbel forma a primeira turma online do curso de Libras

A Fundação de Desenvolvimento Social de Belford Roxo (Funbel) promoveu a formatura dos 69 alunos que participaram do curso básico de Libras (Língua Brasileira de Sinais) entre os meses de julho e outubro O projeto foi criado em 2019 pela Funbel. O município, que tem mais seis mil surdos, dispõe de uma Central Municipal de Intérpretes de Libras (Cemil).

Andressa Rodrigues Medeiros, 24 anos, que enfrenta a surdez desde criança, destacou que a barreira para estudar e trabalhar pode ser ultrapassada com o apoio da comunidade. “Eu estou me sentido muito feliz porque eu quero ver as pessoas se formando. Os alunos precisam aprender Libras, que é uma comunicação muito importante para sociedade, pois ainda existem muitas barreiras”, declarou Andresa.

O estudante de Publicidade Luciano Lira, 24, mora em Nilópolis e demonstra entusiasmo com as práticas do curso, que pode ajudar na área profissional. “Eu tenho interesse em Libras porque estudei na faculdade em uma disciplina eletiva. Hoje eu tenho a oportunidade de conhecer ainda mais. Estou ansioso para iniciar o próximo nível para quem sabe me tornar um intérprete”, comentou Luciano aos risos.

Já a Assistente Social Érica Ramos, 31, acompanhou de perto os desafios nas empresas e percebe a crescente necessidade de profissionais de mercado que entendam sobre o tema. “Eu vejo a necessidade dessa inclusão na minha profissão. No meu trabalho eu não consegui concluir o atendimento por não saber a linguagem. Então, cresceu o interesse por meio da Funbel. Eu vou aprender muito ainda e vou poder ajudar várias pessoas”, afirmou Érica.

Terceira turma desde 2019

A presidente da Funbel, Clarice Santos, destacou as principais conquistas e o alcance do curso de Libras, que formou os servidores públicos. “Vamos continuar. Já é a terceira turma desde quando iniciamos em 2019. Antes de começar a pandemia conversamos com o prefeito. Ele criou a lei para atender os surdos e às famílias também e nos forneceu todo o apoio necessário para iniciar o projeto”, conclui Clarice, ao lado do secretário de Planejamento e Desenvolvimento Econômico, Algacir Moulin, e da secretária Especial de Assuntos Pedagógicos, Rosangela Garcia.

Elaboração do projeto

As aulas foram ministradas pelo professor Carlos Fidalgo Tils, que há 20 anos atua na área da educação e elaborou o projeto com a presidente da Funbel Clarice Santos. “Esse foi o primeiro grupo online e nós conseguimos nos adaptar às redes sociais. A inclusão de Libras é muito importante para que a pessoa possa aprender e aplicar na sua vida profissional, escola, faculdade, hospitais. Iniciamos o básico e teremos o intermediário passo a passo”, frisou Carlos.

As inscrições para a próxima turma serão no dia 10 de novembro, de 8h as 17h, e poderão ser feitas no setor da Cemil, localizada na Funbel, Rua Adélia Sarruf, 39, Areia Branca, Belford Roxo. Documentos necessários: RG, CPF, comprovante de residência e uma foto. (originais e xerox). Em caso de dúvidas ou para obter mais informações, basta entrar em contato com o Whatsapp da Cemil (21)2662-0012.