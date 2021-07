Funbel cria Projeto “+ Querida” em apoio ao ‘Agosto Lilás’

A Fundação de Desenvolvimento Social de Belford Roxo (Funbel) lançou o “Projeto + Querida”, que tem como um dos principais objetivos ajudar no resgate da autoestima de mulheres vítimas de violência psicológica e em contrapartida promover empoderamento feminino. A iniciativa começa no próximo dia 2, em apoio ao “Agosto Lilás – Mês de Conscientização pelo fim da Violência Contra a Mulher”.

O projeto atende mulheres acima de 18 anos que estejam passando ou que tenham passado por violência psicológica, seja por companheiros (as), familiares, amigos ou em qualquer meio social que esteja inserida. O abuso emocional acontece dentro de relacionamentos familiares, profissionais e sociais, onde existe o objetivo de causar sofrimento a uma das partes.

“Entre os principais exemplos podemos citar atitudes que impeçam o desenvolvimento social e profissional da mulher ou que vise a degradar ou a controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, chantagem, ridicularização, controlar a mulher, não deixá-la sair sozinha, investigações nos aparelhos de celular, emails, diminuição da autoestima, limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que cause prejuízo à sua saúde psicológica e autodeterminação; Estamos aqui com este projeto para oferecer ajuda”, comentou a presidente da Funbel, Clarice Santos, destacando que o projeto oferece atendimento psicológico clínico, ações de impacto, eventos, palestras e mentorias.

Encaminhamentos

O projeto contará como parceira a Secretaria Municipal de Assistência Social, Cidadania e da Mulher, que através dos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS), farão encaminhamentos direto para o + Querida. “Será grandiosa essa parceria principalmente em um mês tão importante para nós mulheres. Vamos poder acolher muitas que nos procuram”, enfatizou a secretária de Assistência Social, Cidadania e da Mulher, Brenda Carneiro.

Poderão participar também, mulheres que se enquadram no perfil e buscam atendimento no Plantão Social da Funbel cujo fará o encaminhamento. A Funbel está localizada na Rua Adélia Sarruf 39, bairro Areia Branca. Mais informações pelo telefone 2662-2393 ou no whatsapp 2761-4264.