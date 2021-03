Funbel comemora Dia Internacional da Mulher ao som de saxofone

Jota Carvalho

[email protected]

Quem passou pela Fundação de Desenvolvimento Social de Belford Roxo (Funbel) na quinta-feira (11) foi recebido com flores, ao som do saxofone de Anderson de Castro. O evento foi alusivo ao Dia Internacional da Mulher. No município, a programação dura o mês todo.

A presidente da Funbel, Clarice Santos, destacou que a mulher vem a cada dia conquistando espaço em todos os setores da sociedade. “Precisamos contribuir, com empenho e perseverança, na formação de um novo pensamento, de uma nova cultura plenamente igualitária, que coloque o ser humano – incluídas nós, mulheres – no centro dos planos econômicos, sociais e políticos, no Brasil e no mundo”, finalizou Clarice Santos.

O Dia Internacional da Mulher foi criado em homenagem a 129 operárias que morreram queimadas durante ação da polícia para conter uma manifestação numa fábrica de tecidos. Essas mulheres estavam pedindo a diminuição da jornada de trabalho de 14 para 10 horas por dia e o direito à licença-maternidade. Isso aconteceu em 8 de março de 1857, em Nova Iorque, nos Estados Unidos.