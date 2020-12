Frentista é morto após reagir a assalto em posto de gasolina no Rio

Um frentista foi morto a tiros na madrugada de ontem no posto de combustíveis onde trabalhava, na Rua Ubá Gerais, próximo à Avenida Brasil, em Bangu, na Zona Oeste do Rio. Vanderson Augusto da Silva, de 39 anos, teria reagido a uma tentativa de assalto.

Policiais militares do 14ºBPM (Bangu) foram acionados para verificar a ocorrência e isolaram a área para a perícia. A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) está apurando as circunstâncias do crime. Imagens de câmeras de segurança foram solicitadas e serão utilizadas para ajudar nas investigações. Além disso, testemunhas estão sendo chamadas para prestar depoimento.