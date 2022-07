Freixo e Cesar Maia darão coletiva sobre a disputa ao governo do RJ

O deputado federal Marcelo Freixo (PSB), o ex-prefeito César Maia (PSDB) e o presidente da federação PSDB-Cidadania no Rio de Janeiro, Rodrigo Maia, realizarão entrevista coletiva para apresentar a chapa que concorrerá ao Governo do Estado nas eleições de outubro. A entrevista será nesta quarta-feira (27), às 15h, no Hotel Nacional, em São Conrado.

Cesar Maia será pré-candidato a vice-governador na coligação encabeçada por Marcelo Freixo. Além da federação e do PSB, fazem parte da coligação o PT, PCdoB, Rede, PV e PSOL.

“É um honra ter o ex-prefeito Cesar Maia ao meu lado como pré-candidato a vice-governador. Cesar é exemplo de homem público e gestor experiente. Ele será fundamental para reconstruirmos o nosso Estado. Nossa chapa tem o espírito da união e do diálogo para colocar o Rio de Janeiro de pé. Hora de virar a página e focar no trabalho, para que as famílias possam progredir e prosperar em paz”, afirmou Marcelo Freixo.