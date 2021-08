Freixo aparece em primeiro na disputa para governador do Rio de Janeiro

A mesma pesquisa que mostrou Romário (PL) favorito ao senado do Rio de Janeiro em 2022 coloca Marcelo Freixo (PSB) em primeiro na disputa para o governo do estado do Rio de Janeiro. De acordo com a análise feita pela FSB Pesquisa, o vice-presidente da República Hamilton Mourão (PRTB) está em segundo e Cláudio Castro(PL), atual governador, fica em terceiro.

Freixo, que deve ter o apoio de Lula (PT) e de outros partidos da esquerda, teve 27% das intenções de votos na pesquisa. Mourão somou 24% e Castro 9%.

Rodrigo Neves (PDT), ex-prefeito de Niterói, e Felipe Santa Cruz, atual presidente da OAB e que disputará o cargo pelo PSD de Eduardo Paes, aparecem, respectivamente, com 8% e 2%. Brancos e nulos somam 24%. Não souberam opinar são 6%.

Sem Mourão na disputa, que não desconsidera uma candidatura ao senado, Freixo chega a 34% dos votos e Castro vai a 17%. Neves vai a 12% e Santa Cruz alcança 5%.