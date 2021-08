Fórum de Nova Iguaçu ganha Projeto Jovens Mensageiros

O Fórum de Nova Iguaçu ganhou uma nova ferramenta para auxiliar as atividades desenvolvidas: trata-se do Projeto Jovens Mensageiros, desenvolvido pelo Departamento de Ações Pró-Sustentabilidade (Deape).

A ação tem como objetivo otimizar a logística interna das entregas dos expedientes e diminuir a circulação de terceiros nas Unidades Operacionais (UOs). A ideia é facilitar a concentração do fluxo operacional dentro do fórum, como nos serviços de postagens judiciais, integrações de malote e coleta/entrega de acervo arquivístico.

Na inauguração, realizada no último dia 2 de agosto, o diretor do Fórum de Nova Iguaçu, juiz Alberto Republicano Junior, falou sobre a importância do projeto na dinâmica do trabalho que é desenvolvida nos fóruns. A chefe do Serviço de Mensageria e Malote, Rosemary Mattos, e duas integrantes da equipe técnica do Jovens Mensageiros apresentaram o resultado positivo da ação nos Fóruns Regionais da Capital e nos de Niterói e Duque de Caxias. A equipe de Mensageria do Fórum de Nova Iguaçu é composta por quatro jovens, além de um coordenador, ex-integrante do projeto.

Mercado de trabalho

Com o objetivo de inserir jovens no mercado de trabalho por meio de uma experiência profissional supervisionada, o projeto possibilita uma reestruturação das vidas de seus participantes e de suas famílias. O público-alvo é de jovens de 18 a 24 anos, de família de baixa renda e de situação social de risco.