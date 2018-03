Forças de segurança fazem operação em Bangu 3

Foto: Reprodução

Agentes das forças militares entraram, na manhã de hoje, na penitenciária Gabriel Ferreira Castilho, conhecida como Bangu 3, em Gericinó, na Zona Oeste.

Cerca de 220 homens do Exército, com apoio do Batalhão de Engenharia, além de 120 inspetores de Segurança e Administração Penitenciária estiveram no local. No último domingo, o jornal O GLOBO mostrou que as cadeias fluminenses, dominadas pela corrupção, funcionam como escritórios do crime, onde os presos, principalmente os chefes de facções, encontram um terreno fértil para comandar o mercado das drogas. O objetivo da ação é fazer uma varredura para apreender materiais ilícitos dentro dos presídios.

