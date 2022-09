Forças Armadas farão apuração paralela em tempo real com urnas

Medida, inédita na história democrática brasileira, vai levar militares em seções eleitorais para tirar e enviar fotos do QR Code

Dentro da proposta de fiscalizar o processo eleitoral, técnicos das Forças Armadas decidiram investir em um projeto para conferir em tempo real a totalização dos votos feita pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral).

A medida, inédita na história democrática brasileira, consiste em levar militares em seções eleitorais espalhadas pelo país para tirar e enviar fotos do QR Code dos boletins de urna para o Comando de Defesa Cibernética do Exército, em Brasília, que fará um trabalho paralelo de contagem dos votos.

Segundo reportagem da Folha, militares com conhecimento do assunto disseram que, a princípio, a conferência será feita com 385 boletins de urna —amostragem que, pelas contas dos técnicos, garantiria 95% de confiabilidade. O resultado dos boletins de cada urna será conferido com os dados da

totalização feita pelo TSE.

O presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, fechou um acordo com os militares em reunião no dia 31 de agosto para liberar às entidades fiscalizadoras os arquivos brutos da totalização, que ficam disponíveis na internet.

Com a concessão de Moraes, os militares terão acesso em tempo real aos dados sobre a totalização do TSE, em vez de ter de coletar as informações na base de dados disponibilizada no site do tribunal.

Fases da fiscalização

A conferência da totalização dos votos é uma das fases da fiscalização do processo eleitoral definidas pelo TSE. Em resolução, a corte permite o envio das imagens dos boletins de urnas após a conclusão da totalização dos votos.

Para evitar a demora e fazer o trabalho em tempo real, militares que estarão a serviço em operações de garantia de votação e apuração devem ser escalados para tirar as fotos dos boletins de urna e enviar para os técnicos das Forças Armadas.

A expectativa de militares, segundo a Folha, é que, na mesma noite em que o resultado for proclamado, já haja também uma conclusão da análise das Forças Armadas. O ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, mantém diálogo com o presidente Jair Bolsonaro (PL) para repassar as avaliações sobre o processo eleitoral.

Acordo para viabilizar projeto-piloto

Em entrevista à Jovem Pan na terça-feira da semana passada (6), Bolsonaro disse que Paulo Sérgio comentou o acordo com Alexandre de Moraes, no TSE, para viabilizar um projeto-piloto para a mudança no teste de integridade das urnas, como sugeriram as Forças Armadas.

O presidente, no entanto, reforçou as críticas ao sistema eletrônico de votação. “O último contato com o ministro da Defesa, junto com o ministro Alexandre de Moraes, o que me foi reportado é que com as sugestões das Forças Armadas, caso acolhidas, se reduz a próximo de zero a possibilidade de fraude.

Próximo de zero não é zero. O que nós queremos não são eleições limpas?”, disse o presidente.