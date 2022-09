Forças Armadas anunciam programação dos 200 anos da Independência no Rio

Dia 7, especialmente em Copacabana, as festividades incluem apresentação da Esquadrilha da Fumaça, brigadas de paraquedistas, desfile naval e muito mais

As Forças Armadas, em conjunto com o Governo do Rio de Janeiro e as prefeituras municipais e de Niterói, promoverão um Tributo Cívico-Militar ao Bicentenário da Independência do Brasil. Como se sabe, após recomendação de Dona Leopoldina, o Imperador Dom Pedro I declarou nossa independência a 7 de setembro.

O evento consistirá em uma série de atividades comemorativas a partir desta terça-feira (6), véspera da data de nascimento do nosso país.

Na cidade do Rio de Janeiro, as festividades terão início no dia 6 com um desfile cívico-militar na Avenida Duque de Caxias, na Vila Militar, oportunidade na qual o público poderá assistir a “demonstrações de marcialidade e operacionalidade da tropa”.

O dia 7 será marcado pela realização de salvas de tiros de Artilharia, que serão executadas pelo 31º Grupo de Artilharia de Campanha, no Forte de Copacabana, de hora em hora a partir das 8h da manhã.

Durante toda a manhã do Dia da Pátria, ocorrerão apresentações de bandas de música do Exército nos

bairros do Flamengo, Lagoa, Madureira, Méier, São Cristóvão, Sulacap e Urca. Haverá, ainda, uma Parada Naval com a participação de navios da Marinha do Brasil e de países amigos, a partir das 9h, partindo das águas lindeiras ao Recreio dos Bandeirantes, em direção à Baía de Guanabara.

Cerimônia comemorativa

A partir das 13h, ocorrerá a esperada cerimônia comemorativa dos 200 anos de Independência do Brasil na Avenida Atlântica, na altura da Avenida Rainha Elizabeth, em Copacabana. A solenidade contará com show aéreo da Esquadrilha CEU e apresentação de bandas de música dos Fuzileiros Navais, do 1º Batalhão de Guardas, da Força Aérea Brasileira e da Polícia Militar do Estado do Rio de

Janeiro. Ato contínuo, a equipe de salto livre da Brigada de

Brigada de Infantaria Paraquedista, “os Cometas”, reforçada por integrantes da “Equipe Falcão”, da Força Aérea Brasileira, realizará uma demonstração de salto com aterragem na praia de Copacabana.

Na sequência, a Esquadrilha da Fumaça fará uma apresentação nos céus da princesinha do mar. Às 16h, horário aproximado da Proclamação da Independência, a frota da Esquadra Brasileira e a Artilharia estacionada no Forte de Copacabana executarão salvas de 21 tiros em homenagem ao

Bicentenário da Independência do Brasil.

Comando Militar do Leste

Ainda no dia 7 de setembro, no âmbito do Comando Militar do Leste (CML), serão realizados desfiles cívico-militares nas cidades sedes de aquartelamentos nos Estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo. Em Niterói, o desfile cívico-militar será iniciado às 9h, na Avenida Amaral Peixoto.

O CML também enviará representações de suas tropas Paraquedista e de Montanha para o desfile cívico-militar

na cidade de São Paulo, berço da Independência do Brasil.

Estreitando ainda mais os laços de integração das forças armadas com a sociedade carioca, nos dias 8 e 9 de setembro, o Forte de Copacabana estará aberto à visitação gratuita de suas centenárias muralhas, bem como do museu histórico que elas abrigam.

Tão logo as coordenações relativas ao trânsito e outras medidas necessárias para a execução dos eventos estejam ajustadas entre os órgãos competentes das Forças Armadas, do Estado do Rio de Janeiro, bem como das Prefeituras do Rio de Janeiro e de Niterói, será divulgada nota complementar

para ampla difusão e esclarecimento do público. Todas as atividades estão abertas à imprensa e o meio de credenciamento será informado oportunamente.