Força-tarefa do governo do estado cerca a SuperVia

Governador Cláudio Castro (PL) anunciou ações no sistema ferroviário e a suspensão das negociações com a concessionária

O governo do estado deu início na sexta-feira (8) a uma força-tarefa nos ramais da concessionária SuperVia, que opera os trens na Região Metropolitana do Rio. O plano de retomada executado pela Polícia Militar em 12 estações consideradas perdidas para o crime organizado está entre as principais ações anunciadas.

As estações são: Barros Filho, Rio; Costa Barros, Rio; Del Castilho, Rio; Guapimirim; Honório Gurgel, Rio; Jacaré, Rio; Manguinhos, Rio; Parada Angélica, Duque de Caxias; Parada de Lucas, Rio; Senador Camará, Rio; Suruí, Magé; Vigário Geral, Rio.

O governador Cláudio Castro (PL) já hvia anunciado na quinta (7) o conjunto de ações no sistema ferroviário, que inclui a suspensão das negociações com a concessionária “até que cumpra suas obrigações e normalize o serviço”. “É inadmissível atribuir todas as questões ao furto de cabos. Mesmo quando atacamos diretamente esse ponto, os números destacados pela concessionária não se sustentam, quando confrontados com registros oficiais da Agetransp (a agência reguladora)”, declarou.

Ainda segundo Castro, em 2021 a SuperVia havia registrado o furto de 38 km de cabos. “Se o número fosse real, não havia mais trens em circulação”, disse, acrescentando que a concessionária não faz os registros das ocorrências no momento do delito. “Deliberadamente, opta por fazer o registro em lotes, o que atrapalha a investigação, a identificação e a punição dos criminosos”, afirmou.

Vistoria técnica em um dos ramais

Castro determinou à Secretaria Estadual de Transportes, a Central Logística e a Agetransp “uma vistoria técnica em um dos ramais”, sem especificar qual deles.

O Procon estadual também vai a Deodoro para verificar a lotação, o estado de conservação e os intervalos entre as composições. Os agentes também vão conferir acessibilidade e o espaço entre o trem e a plataforma.