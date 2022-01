Força-tarefa da PF apreende R$ 1,5 milhão do tráfico na Via Dutra

Agentes da Polícia Federal encontraram cerca de R$ 1,5 milhão em dinheiro dentro de um veículo na Rodovia Presidente Dutra, na altura de Piraí, na região do Médio Paraíba. A quantia estava escondida na lataria de uma caminhonete.

Os policiais informaram a quantia teria saído de uma favela que é controlada pela maior facção criminosa do Rio de Janeiro. A ação contou com o apoio do Departamento de Estradas de Rodagem (DER-RJ).

Após abordarem o motorista, os policiais arrancaram o forro da carroceria do veículo. O dinheiro, o carro e o seu condutor foram encaminhados à Superintendência Regional da PF no Rio de Janeiro, na Praça Mauá, no Centro.

Missão Redentor A ação faz parte da Missão Redentor, força-tarefa estabelecida no Centro Integrado de Investigações e Operações de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro, criada em julho/2021.

O grupo conta com policiais especializados na área de inteligência e no combate às organizações criminosas violentas voltadas ao tráfico de drogas e armas, corrupção e crimes ambientais.