Força-tarefa criada pelo governo do estado do RJ irá combater motos sem placa no RJ

O governo do estado do RJ preparou uma força-tarefa durante reunião no Palácio Guanabara, no último dia 12, para investigar, combater e apreender motos sem placa.

De acordo com informação divulgada pela jornalista Berenice Seara, no jornal Extra, a ação seria comandada pelo Detran, responsável pela fiscalização da documentação dos veículos. As Polícias Civil e Militar e a Operação Lei Seca vão montar o cerco nas quatro ações que serão realizadas por dia.

Uma das grandes reclamações no estado do Rio é a da gigantesca frota de motocicletas circulando sem placa. Sem identificação, muitas delas podem estar envolvidas em crimes.