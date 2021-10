Força Aérea encerra buscas por piloto do RJ desaparecido após voo na Terra Yanomami

A Força Aérea Brasileira (FAB) informou na noite deste sábado (30) que encerrou as buscas pela aeronave pilotada por Álvaro Miranda Neto, de 50 anos, após 8 horas e 45 minutos de procura.

Segundo a FAB, as buscas foram realizadas no dia 29 de setembro e conduzidas pelo Centro de Coordenação de Salvamento Aeronáutico Amazônico (ARCC-AZ), desde a notificação. Informou ainda que a equipe “seguiu os padrões internacionais de busca”, no entanto, não encontrou vestígios da aeronave prefixo PT-YDL desaparecida.

Álvaro está desaparecido desde 26 de setembro desse ano. A última localização da aeronave apontava para uma região entre as comunidades Alto Catrimani e Maloca Papiú, na Terra Indígena Yanomami, em Roraima.

“Contudo, a suspensão não significa encerramento e a operação de Busca e Salvamento pode ser reativada quando justificada por meio do surgimento de novas informações sobre a aeronave e/ou o piloto”, esclareceu a FAB.

Ainda de acordo com a FAB, também foi feita a Busca Estendida por Comunicações, que utiliza todos os meios de comunicações disponíveis e consiste em realizar contato com órgãos e pessoas a fim de obter informações relacionadas à localização e situação de uma aeronave envolvida em uma ocorrência aeronáutica.

Álvaro, que é do Rio de Janeiro, estava em Roraima a trabalho para uma empresa de táxi-aéreo. A família registrou um boletim de ocorrência na Polícia Civil do estado no último dia 21.

Segundo a esposa dele, que não quis se identificar, o registro foi feito semanas depois do desaparecimento, pois a empresa que ele estava a serviço, teria prometido fazer buscas, o que não teria ocorrido.

Procurado pelo g1 no dia 26 desse mês, o proprietário da empresa informou por meio de advogado que está “à disposição de todas as autoridades para prestar todo e qualquer tipo de esclarecimento que ajude nas buscas”.