Foragido roda com mais de R$ 50 mil em ônibus em Piraí

Um foragido da Justiça foi preso com mais de R$ 50 mil dentro de um ônibus na noite da última segunda-feira (16) em Piraí, no Sul Fluminense. A ação aconteceu na Rua 15 de novembro, no Centro.

A Polícia Militar informou que o dinheiro estava dentro de uma bolsa. Além da quantia, foram encontrados um celular, um cordão e uma pulseira de ouro.

Ainda segundo a corporação, o suspeito não soube informar a origem do dinheiro e disse que tinha passagem pela polícia por tráfico de drogas. Ele foi levado para a delegacia de Piraí e está à disposição da Justiça.