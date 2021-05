Foragido da Justiça, traficante é recapturado na Zona Norte

Edson Cassiano de Souza, conhecido como Testinha, de 43 anos, foi recapturado por policiais militares da Superintendência de Inteligência e Análise (SAI), em ação conjunta com a Polinter, na última sexta-feira, em Marechal Hermes, Zona Norte do Rio.

Dados de inteligência e informações passadas pelo Disque Denúncia (2253-1177) ajudaram na prisão do foragido da Justiça. Contra ele constava três mandados de prisão pelos crimes de homicídio, tráfico e porte ilegal de armas. Testinha é acusado de participar do tráfico de drogas de Itaguaí, na Baixada Fluminense, com conexão no Jacarezinho, Zona Norte do Rio, onde participou da guerra do tráfico na região. Ele

também é acusado de participar do homicídio de dois homens. Em 2006 ele foi preso, mas conseguiu fugiu em 2012 do Sistema Penitenciário, após receber o benefício de Visita Periódica ao Lar.

A ocorrência foi conduzida para a Polinter, onde foi cumprido os mandados de prisão e tomadas as medidas cabíveis. O preso foi encaminhado ao Sistema Prisional, onde ficará à disposição da Justiça, para poder cumprir o restante da pena imposta.

Com essa prisão a Superintendência de Inteligência e Análise, da Coordenadoria de Polícia Pacificadora/CPP, contabiliza 62 criminosos monitorados e presos e 25 armas aprendidas no ano de 2021.

Canais para denúncias

O Disque Denúncia recebe informações sobre foragidos da Justiça seguintes canais de atendimento:

Whatsapp do Portal dos Procurados: (21) 98849-6099/(21) 2253 1177 ou 0300-253-1177/APP “Disque

Denúncia RJ”/Facebook/(inbox): https://www.facebook.com/procuradosrj/,

https://twitter.com/PProcurados (mensagens).