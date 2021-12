Foragido da Justiça é capturado na Zona Norte do Rio

Policiais civis da 66ª DP (Piabetá) prenderam na última quarta-feira (8) um homem em cumprimento a um mandado de prisão condenatória pelo crime de homicídio, praticado em 2001. Com base em informações do Setor de Inteligência, os agentes identificaram a localização do foragido, que foi encontrado no bairro de Irajá, Zona Norte.

Segundo as informações, o acusado foi condenado pelo assassinato de sua companheira, morta por motivo fútil e sem possibilidade de defesa. Na ocasião do crime, o autor atingiu a vítima com diversos golpes de faca e impediu que vizinhos a socorressem.